Feuer in Hennigsdorfer Lagerhalle ausgebrochen

Anwohner in der Nähe des Gewerbegebiets Hennigsdorf sollen aktuell ihre Fenster geschlossen halten. In dem Industrieareal steht eine Lagerhalle in Flammen – die Feuerwehr ist ausgerückt.

In einem Gewerbegebiet in Hennigsdorf ist in einer leerstehenden Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Halle brannte am Freitagnachmittag in voller Ausdehnung, wie der Waldbrandbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, auf Anfrage sagte. Zuvor hatte der RBB berichtet.