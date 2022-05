Bei dem gefĂ€hrlichen Gegenstand, der am Freitag im GebĂ€ude einer russischen Nachrichtenagentur in Berlin-Steglitz gefunden worden war, handelt es sich laut Polizei um einen Brandsatz. Dieser habe jedoch nicht gezĂŒndet, teilte eine Polizeisprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit.