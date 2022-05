Elfjährige Georgia gewinnt "The Voice Kids"-Jubiläumsstaffel

Die elfj├Ąhrige Georgia Balke aus Bremerhaven hat die zehnte Staffel der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" gewonnen. Das Gesangstalent aus dem Team von Smudo und Michi Beck (beide 54) von den Fantastischen Vier bekam im Finale am Freitagabend die meisten Zuschauerstimmen und weinte danach vor Gl├╝ck.

Die Sch├╝lerin sang zuvor den Elvis-Klassiker "Can't Help Falling in Love" im wei├čen Kleid, divenhaft, engelsgleich, aber auch rockig. "Es ist nicht nur ihre Stimme, sie ist gemacht f├╝r die B├╝hne", meinte Beck nach der Show. "Vom Gef├╝hl her kann sie noch einen echt gro├čen Weg gehen."