Corona-Inzidenz in Thüringen liegt bei 273,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Th├╝ringen geht weiter zur├╝ck. Am Samstag gab das Robert Koch-Institut RKI) die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 273,5 an. Am Freitag lag er bei 285,7, am Samstag vor einem Monat noch bei 1740,3. Bundesweit betrug der Wert am Samstag 544,0. Th├╝ringen ist aktuell das Land mit der geringsten Wochen-Inzidenz. Allerdings melden mittlerweile nicht mehr alle Bundesl├Ąnder am Wochenende dem RKI ihre Corona-Fallzahlen. Innerhalb von 24 Stunden kamen in Th├╝ringen 986 registrierte Neuinfektionen und 21 weitere Todesf├Ąlle hinzu.