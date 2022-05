Gedenkveranstaltungen am Montag: Polizei mit Großaufgebot

Auch am heutigen Tag begleitet die Berliner Polizei mit einem Gro├čaufgebot mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg ├╝ber Nazi-Deutschland. Einer der Einsatzschwerpunkte sei eine Demonstration unter dem Titel "Rotarmisten-Ged├Ąchtnis-Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten w├Ąhrend des Zweiten Weltkriegs", sagte ein Polizeisprecher (ab 11.00 Uhr). Etwa 1300 Teilnehmende seien dort angemeldet.