Wer in Berlin eine öffentliche Toilette aufsucht, muss in der Regel 50 Cent für die Nutzung zahlen. Das wissen auch die Kriminellen der Stadt: Trotz modernster Klo-Technik gab es in diesem Jahr schon Tausende Einbrüche auf City-Toiletten.

FĂĽr 50 Cent das stille Ă–rtchen besuchen: Seit Ende April stehen dafĂĽr in Berlin 278 eigens fĂĽr die Stadt entwickelte City-Toiletten der Firma Wall zur VerfĂĽgung. Laut eigenen Angaben seien die Stadt-Klos moderner denn je.

Doch es gibt ein Problem: Die Häuschen sind offenbar leicht zu knacken – und heißbegehrt bei Kriminellen in der Hauptstadt. Wie die "B.Z." berichtet, sei in diesem Jahr in die Stadt-Klos bereits rund 8.000 Mal eingebrochen worden.

City-Toiletten in Berlin: "Nie dagewesene Dimension an Straftaten"

"Seit 2011 haben wir pro Jahr lediglich durchschnittlich 43 Einbrüche in Toilettenanlagen zu verzeichnen gehabt“, so Wall-Sprecherin Frauke Bank zur "B.Z.". "Die aktuellen Einbruchszahlen stellen eine in unserer 30-jährigen Arbeit mit öffentlichen Toiletten in Berlin nie dagewesene Dimension an Straftaten gegen die öffentliche Infrastruktur dar."