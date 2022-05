Nationalkeeper Niederberger wechselt von Berlin nach München

Nationaltorwart Mathias Niederberger verl├Ąsst den deutschen Eishockey-Meister Eisb├Ąren Berlin und spielt k├╝nftig f├╝r den geschlagenen Finalisten EHC Red Bull M├╝nchen. Niederberger habe sich gegen eine Vertragsverl├Ąngerung entschieden, teilten die Eisb├Ąren am Montag mit. Der 29-J├Ąhrige war vor zwei Jahren von der D├╝sseldorfer EG in die Hauptstadt gewechselt. Vor allem im entscheidenden vierten Match der Endspielserie gegen M├╝nchen hatte er beim 5:0-Sieg der Berliner eine ├╝berragende Leistung gezeigt und ma├čgeblichen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung gehabt.