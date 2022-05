Verdächtige an Kriminalitäts-Orten: Tausende Platzverweise

Berlin Verd├Ąchtige an Kriminalit├Ąts-Orten: Tausende Platzverweise Von dpa 12.05.2022 - 05:26 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Streifenwagen der Polizei steht am Stra├čenrand. (Quelle: David Inderlied/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Viele tausend Platzverweise spricht die Berliner Polizei gegen Verd├Ąchtige an sogenannten kriminalit├Ątsbelasteten Orten in der Stadt aus. Allein im G├Ârlitzer Park und dem angrenzenden Wrangelkiez wurden im vergangenen Jahr 2772 Platzverweise angeordnet, wie aus einer Antwort des Senats auf einen Linken-Anfrage hervorgeht. Im Vorjahr waren es sogar knapp 2900 Platzverweise. Das waren im Schnitt fast acht Verweise pro Tag.

Die Polizei kann diesen Platzverweis als vor├╝bergehende Ma├čnahme erteilen, um Gefahren f├╝r die ├Âffentliche Sicherheit oder ├Âffentliche Ordnung abzuwehren. Die betroffene Person muss dann den Ort vor├╝bergehend verlassen. An bestimmten Orten mit viel Kriminalit├Ąt greift die Polizei zu dem Mittel vor allem gegen Kleinkriminelle wie Drogenh├Ąndler oder Taschendiebe. In einem als kriminalit├Ątsbelasteten Ort definierten Bereich darf die Polizei auch ohne besonderen Anlass Menschen kontrollieren. Fr├╝her gab es bis 19 dieser Orte in Berlin, derzeit sind es 7.

Auch am Kottbusser Tor in Kreuzberg gab es zahlreiche Platzverweise, im vergangenen Jahr rund 1700 und 2020 rund 1150. An der Warschauer Br├╝cke waren es 754 (2021) und 1242 (2020). An der Hermannstra├če und dem Bahnhof Neuk├Âlln gab es eine ├Ąhnliche Gr├Â├čenordnung: 823 (2021) und 781 (2020), ebenso wie rings um den Hermannplatz mit knapp 1000 (2021) und 1172 (2020) Verweisen.