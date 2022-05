"Recht auf schnelles Internet": Minister übt Kritik

Nachdem ein zentral zust├Ąndiger Bundestagsausschuss das "Recht auf schnelles Internet" bewilligt hat, ├╝bt Bayerns Heimatminister Albert F├╝racker (CSU) Kritik an den Berliner Pl├Ąnen. "Der Beschuss ist r├╝ckw├Ąrtsgewandt und bremst die Digitalisierung in Deutschland aus", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Stattdessen sei eine Beschleunigung n├Âtig.

Der Digitalausschuss des Bundestags hatte am Mittwoch gr├╝nes Licht f├╝r das Vorhaben der Bundesregierung gegeben, demzufolge k├╝nftig ├╝berall in Deutschland im Festnetz mindestens 10 Megabit pro Sekunde im Download verf├╝gbar sein m├╝ssen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas - und in manchen st├Ądtischen Randlagen oder in entlegenen Siedlungen auf dem Land wohl eine Verbesserung zum Status quo. Hat ein Haushalt weniger, hat er k├╝nftig aller Voraussicht nach einen Rechtsanspruch auf einen besseren Anschluss. Die Bundesnetzagentur k├Ânnte dann die Verlegung besserer Leitungen veranlassen.