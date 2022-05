Thuram: Wirtschaftssystem Rassismus gefährdet Überleben

Doch Thuram bleibt nicht in der Vergangenheit stecken, er ├╝bertr├Ągt die Missst├Ąnde in unsere Zeit. "Dann stellen wir fest: Europa ist eine Festung. Es werden Menschen ausgeschlossen. Menschen werden in Gef├Ąngnisse abgeschoben. Menschen d├╝rfen nicht das Mittelmeer ├╝berqueren", sagte Thuram ├╝ber die Fl├╝chtlingswellen aus dem Nahen Osten, "in 50 Jahren wird man uns fragen, wie konnten wir das zulassen. So wie wir fragen, wie konntet ihr das zu Zeiten des Kolonialismus zulassen?"