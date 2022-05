Eisern in Europa League: Alles bereit für die große Party

Der Zeitplan für die rauschende Party der Eisernen steht. Eine gute Stunde vor dem Anpfiff der Nachjubelzeit auf dem Balkon im Stadion An der Försterei wollen Trainer Urs Fischer und seine Mannschaft ihre erst dritte Saison in der Fußball-Bundesliga krönen - mit dem Einzug in den zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb. "Sich nochmal zu verbessern gegenüber der vergangenen Spielzeit, ist Wahnsinn", sagte Fischer zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin-Köpenick gegen den bereits gesicherten Aufsteiger VfL Bochum.