Die Berliner Polizei hat fünf für die kommenden Tage angemeldete Palästina-Demonstrationen verboten. Das teilte sie am Donnerstag mit. Palästinensische Gruppen hatten angekündigt, zum Vertreibungs-Gedenktag Nakba (arabisch für "Katastrophe") insbesondere am Samstag und Sonntag gegen die Politik Israels protestieren zu wollen.

Berlin: Demonstrationsverbot bis Sonntag

Nach Bewertung aller Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen, insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, habe die Polizei alle fünf angemeldeten Versammlungen deshalb verboten. Das Verbot gilt demnach bis zum Sonntag – auch für jede Ersatzveranstaltung. Im vergangenen Jahr hatte es bei Demonstrationen an diesem Tag starke Ausschreitungen in Berlin gegeben .

Anlass aller nun untersagten Versammlungen war der sogenannte Nakba-Tag am 15. Mai. Palästinenser erinnern an diesem Tag jährlich an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948. Aus einem Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina wurde am 14. Mai 1948 Israel. Die arabischen Nachbarn griffen daraufhin den neuen Staat an. Im Zuge der Kämpfe flohen rund 700.000 Palästinenser oder wurden vertrieben.