Corona-Inzidenz in Thüringen bei 214,0

Die Corona-Inzidenz liegt in Th├╝ringen laut Robert Koch-Institut (RKI) pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag bei 214,0 an (Vortag: 226,0). Das war der niedrigste Wert aller Bundesl├Ąnder. Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 485,7 (Vortag: 502,4). Von Donnerstag zum Freitag wurden 673 neue F├Ąlle gemeldet - am Freitag der Vorwoche waren es laut Th├╝ringer Gesundheitsministerium 1188.