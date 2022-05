Jugendlicher fällt in Berlin von S-Bahn und wird überrollt

Ein 16-J├Ąhriger ist in Berlin vom Dach einer fahrenden S-Bahn gefallen und dabei schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei zusammen mit mindestens vier anderen Menschen am Freitagabend auf dem Dach der S1 mitgefahren, berichtete die Polizei. Beim Herunterspringen am S-Bahnhof Julius-Leber-Br├╝cke in Tempelhof-Sch├Ânefeld sei er zwischen zwei Waggons auf die Gleise gefallen. Wie die Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, rollte die Bahn in dem Moment in den Bahnhof ein und fuhr ├╝ber den im Gleisbett liegenden Jugendlichen. Dabei erlitt der 16-J├Ąhrige schwere Verletzungen an den Beinen. Die Polizei ermittelt und befragt Zeugen. Die Zeitung "B.Z." hatte zuvor berichtet.