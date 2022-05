Corona-Inzidenz in Sachsen leicht gesunken

In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen nach offiziellen Daten leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut gab sie am Samstag mit 260,7 an - nach 274,4 am Vortag. Der Wert gibt die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Bundesweit lag der Wert laut RKI am Samstag bei 477 (Vortag 485,7).