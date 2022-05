Berlin BFC Meister der Regionalliga Nordost: Jena patzt Von dpa 15.05.2022 - 15:09 Uhr Lesedauer: 1 Min. SpielbÀlle liegen auf dem Rasen. (Quelle: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der BFC Dynamo hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost gewonnen und spielt um den Aufstieg in die 3. Liga. Am 38. Spieltag sicherte sich die Mannschaft von Dynamo-Trainer Christian Benbennek durch einen 4:2 (2:1)-Erfolg bei der VSG Altglienicke den ersten Platz in der 20er-Liga.

Dabei profitierten die Berliner auch von der gleichzeitigen 0:1 (0:1)-Niederlage von Carl Zeiss Jena bei Union FĂŒrstenwalde. Der Tabellenzweite hĂ€tte mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Dynamo-Niederlage nach Punkten noch gleichziehen können. Allerdings sprach die Tordifferenz von plus 13 Treffern ohnehin fĂŒr den BFC.

Der Meister der Regionalliga Nordost spielt nun gegen den Meister der Regionalliga Nord um den Aufstieg in die dritte Liga. TabellenfĂŒhrer in der erst kommendes Wochenende zu Ende gehenden Liga ist aktuell der VfB Oldenburg vor Weiche Flensburg.

FĂŒr den BFC Dynamo wĂ€re der Aufstieg die erste Teilnahme im gesamtdeutschen Profifußball, da die Berliner sich in der letzten Saison der DDR-Oberliga nicht fĂŒr die Bundesliga oder die zweite Liga qualifizieren konnten. In den Aufstiegsspielen hat am 28. Mai zunĂ€chst der BFC Dynamo Heimrecht. Am 4. Juni findet das RĂŒckspiel statt.