Reizgasattacke in Club in Friedrichshain

In einem Club in Berlin-Friedrichshain hat in der Nacht beim Streit zweier M├Ąnner ein Unbekannter Reizgas auf der Tanzfl├Ąche verspr├╝ht. Elf Anwesende im Alter zwischen 18 und 45 Jahren erlitten Reizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei mitteilte. Eine 18-J├Ąhrige klagte ├╝ber Atembeschwerden und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es am fr├╝hen Montagmorgen zu dem Streit in dem Club am Warschauer Platz kam, war zun├Ąchst noch unbekannt. Der Tatverd├Ąchtige fl├╝chtete. Die Polizei ermittelt wegen schwerer K├Ârperverletzung.