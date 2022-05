Magath will mit Hertha in der Relegation gegen HSV vorlegen

Im ersten von zwei Endspielen wollen sich Hertha BSC und Trainer Felix Magath in der Bundesliga-Relegation gegen den Hamburger SV eine gute Ausgangsposition für den Klassenerhalt verschaffen. Magath, der dem HSV als ehemaliger Spieler, Manager und Trainer eng verbunden ist, sieht seine Herthaner vor der ersten Partie im heimischen, wohl ausverkauften Olympiastadion am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in der Favoritenrolle. Die Berliner wollen den siebten Abstieg vermeiden. Der ehemalige Bundesliga-Dino aus Hamburg will nach vier Spielzeiten in der zweiten Liga endlich zurück in die oberste Spielklasse.