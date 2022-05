Füchse feiern ihre Offensivstärke: "Wichtige Punkte geholt"

Berlin F├╝chse feiern ihre Offensivst├Ąrke: "Wichtige Punkte geholt" Von dpa 20.05.2022 - 11:40 Uhr Lesedauer: 2 Min. Trainer Jaron Siewert reagiert. (Quelle: Ronny Hartmann/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die F├╝chse Berlin haben rechtzeitig zum Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga ihre Offensivfreude wiederentdeckt. Am letzten Samstag gegen Leipzig gelangen schon 34 Treffer, das toppten die Berliner am Donnerstagabend mit dem 37:31-Heimsieg gegen G├Âppingen noch einmal. "Mit dem Angriff k├Ânnen wir mehr als zufrieden sein. Das war wirklich stark", sagte Trainer Jaron Siewert.

Denn so bleiben die F├╝chse weiter im Rennen um einen Champions-League-Platz. "Wir sind sehr happy, dass wir diese wichtigen Punkte geholt haben", so der F├╝chse-Coach. Vier Spiele haben die Berliner noch zu absolvieren. Soll es am Ende noch Platz zwei werden, sind die F├╝chse aber auf Sch├╝tzenhilfe hoffen. "Man muss hoffen, dass Kiel in Flensburg verliert, um eine realistische Chance zu haben", sagte Kapit├Ąn Paul Drux. "Und dann m├╝ssen wir auch noch alles gewinnen."

Am Ende k├Ânnte sogar das Torverh├Ąltnis entscheiden. "Es z├Ąhlt jetzt jedes Tor und nat├╝rlich auch jedes Gegentor", so Drux weiter. Und da waren ihm die 31 Gegentore von G├Âppingen noch zu viel. "Das ist die Kehrseite der Medaille", sagte der F├╝chse-Kapit├Ąn. Am Sonntag geht es beim HC Erlangen (14.00 Uhr/Sky) aber schon weiter. "Wir versuchen eine ├Ąhnliche Performance, wie in den letzten Spielen hinzubekommen", k├╝ndigte Siewert an.