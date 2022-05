Schwesig im Bundesrat: Zwei LNG-Terminals müssen nach MV

Ministerpr├Ąsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat im Bundesrat f├╝r den Bau von zwei LNG-Terminals in Mecklenburg-Vorpommern geworben. Das Bundesland unterst├╝tze das Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes von verfl├╝ssigtem Erdgas, sagte Schwesig am Freitag in der L├Ąnderkammer laut einer Mitteilung. Es gehe um sichere Versorgung und bezahlbare Preise.