Keine größeren Schäden nach "Emmelinde"

Das Tief "Emmelinde" ist ĂŒber Berlin und Brandenburg hinweggezogen, ohne grĂ¶ĂŸere SchĂ€den zu verursachen. Wie die Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte, gab es nur kleinere wetterbedingte EinsĂ€tze wegen abgeknickter Äste und umgestĂŒrzter BĂ€ume. Auch die Polizei sprach von einer "ruhigen Lage" in der Nacht. Der Deutsche Wetterdienst hatte fĂŒr beide BundeslĂ€nder am Freitagabend vor Unwettern mit Starkregen und schweren Gewittern gewarnt. In anderen Teilen Deutschlands hatte das Unwetter deutlich stĂ€rker gewĂŒtet. Besonders betroffen war dabei das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen.