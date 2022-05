Kritik an autofreier Friedrichstraße reißt nicht ab

Die Kritik am Modellprojekt "Flaniermeile Friedrichstra├če" und den neuen Pl├Ąnen des Senats dazu rei├čt nicht ab. "Die Friedrichstra├če ist tot", zitiert der "Tagesspiegel" (Samstag) den CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Kai Wegner. Aus Sicht des CDU-Politikers ist die "Fahrrad-Autobahn" in der Stra├čenmitte schuld daran. Der Leerstand in den L├Ąden sei enorm, auch weil Fu├čg├Ąnger Angst vor den Radfahrern h├Ątten. "Wir m├╝ssen den alten Zustand wieder herstellen", forderte Wegner, der am Freitag mit Gewerbetreibenden in der Friedrichstra├če gesprochen hat.