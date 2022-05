Mehrere Verletzte bei Streit an Berliner Club

Bei Auseinandersetzungen an einem Club in Berlin-Mitte sind eine Frau und drei M├Ąnner verletzt worden. Eine 20-J├Ąhrige war am fr├╝hen Samstagmorgen in der Diskothek in der Mohrenstra├če zun├Ąchst mit einer anderen Frau aneinander geraten, wie die Polizei mitteilte. Diese habe dann mit einer Flasche geworfen und die 20-J├Ąhrige am Kopf getroffen. Bevor die Angreiferin fl├╝chtete, soll sie noch Pfefferspray verspr├╝ht haben.