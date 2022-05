BVG: Großes Interesse am 9-Euro-Ticket in Berlin

Das Interesse am 9-Euro-Ticket ist in der Hauptstadt nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wie erwartet hoch. "Wir haben den Verkauf über alle bei uns vorgesehen Vertriebswege gestern direkt nach dem Beschluss im Bundesrat gestartet – Apps, Ticketautomaten sowie Kundenzentren und Verkaufsstellen", sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Bis Mitternacht haben bereits fast 35.000 Menschen bei der BVG ein 9-Euro-Ticket gekauft." Fast drei Viertel hätten dafür die BVG-Apps genutzt.