Der nächste Affenpocken-Fall in Deutschland ist offenbar bestätigt: In Berlin wird ein Mann wegen des Virus behandelt. Ein Experte rechnet damit, dass es nicht bei diesem einen Patienten bleibt.

Der Patient habe sich am vergangenen Wochenende in einem Berliner Club angesteckt, so der Mediziner. Zudem gebe es einen weiteren Verdachtsfall, bei dem eine Person ausgeprägtere Symptome und eine Pockenbildung am ganzen Körper habe.