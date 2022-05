Die FÀlle von Affenpocken in Deutschland hÀufen sich: Mindestens zwei Personen in Berlin haben sich nachweislich infiziert. Wahrscheinlich wird es dabei aber nicht bleiben.

In Berlin sind zwei FĂ€lle von Affenpocken bestĂ€tigt worden. Das teilte die Senatsverwaltung fĂŒr Gesundheit am Samstag mit. Der Zustand der beiden Patienten sei stabil. Derzeit liefen die Ermittlungen zu Kontaktpersonen. Ob es sich um den west- oder zentralafrikanischen Virusstamm handelt, soll eine Sequenzierung ergeben. "Es ist davon auszugehen, dass in den nĂ€chsten Tagen eventuell noch weitere Infektionen registriert werden."