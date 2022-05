Zingler nicht überrascht vom Erfolg seines Clubs

Union Berlins Pr├Ąsident Dirk Zingler ist nicht erstaunt ├╝ber den Erfolg seines Clubs in der Fu├čball-Bundesliga. Er sehe ja jeden Tag, "dass die Menschen, die hier arbeiten, das richtig gut machen", sagte der Vereinschef in einem Interview des "Tagesspiegel" (Samstag). "Wenn ich es ergebnisorientiert beurteile: Wahrscheinlich etwas besser als viele andere in unserem Wettbewerbsumfeld. Sonst w├╝rden wir nicht da stehen, wo wir stehen."