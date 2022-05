Breiter Verkaufsstart für 9-Euro-Tickets in NRW

F├╝r das bundesweit geltende 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr startet an diesem Montag der breite Verkauf. Einzelne Nahverkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen wie die K├Âlner Verkehrs-Betriebe wiesen daraufhin, dass das Ticket noch nicht an Automaten zu bekommen sein wird sondern zun├Ąchst ├╝ber die eigene App sowie in Kundencentern und Verkaufsstellen angeboten werde. Auch die Nahverkehrsverb├╝nde hatten darauf verwiesen, dass die Automaten auf die Ausgabe der Tickets eingestellt werden m├╝ssten. Die Deutsche Bahn will ebenfalls an diesem Montag den Verkauf starten.