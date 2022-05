Berlin nach Potsdam: Stammbahn wird für REs reaktiviert

Potsdam und Berlin sollen besser mit der Bahn verbunden werden. Brandenburg und Berlin wollen deshalb einen alten Streckenabschnitt reaktivieren, die sogenannte Potsdamer Stammbahn. Auf der Trasse zwischen Potsdam-Griebnitzsee, Berlin-Zehlendorf und Potsdamer Platz sollen k├╝nftig wieder Regionalz├╝ge fahren, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Wann die Strecke in Betrieb gehen k├Ânnte, ist offen. Allein das Planfeststellungsverfahren wird Jahre dauern.

Mit Regionalz├╝gen lasse sich aber eine st├Ąrkere ├╝berregionale Wirkung erzielen, hie├č es am Montag. Bis zu vier Z├╝ge je Stunde in jede Richtung sind m├Âglich. Jedoch werden nicht alle in den laut VBB ├╝berlasteten Tunnel am Potsdamer Platz fahren k├Ânnen. Deshalb wird auch eine Verbindung in Richtung Ostkreuz gepr├╝ft.