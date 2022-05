Enteignungskommission: Linke fordern öffentliche Sitzungen

Die Berliner Linke hat sich f├╝r ├Âffentliche Sitzungen der Expertenkommission zur Forderung nach einer Enteignung gro├čer Wohnungsunternehmen ausgesprochen. Nicht-├Âffentliche Sitzungen seien nicht mit den Vorgaben f├╝r die Kommission vereinbar, die im Grundsatz ├Âffentlich arbeiten solle, hei├čt es in einem am Montag ver├Âffentlichten Beschluss des Landesvorstands der Linken.

Au├čerdem bestehen die Linken darauf, dass die Kommissionsvorsitzende, die fr├╝here Bundesjustizministerin Herta D├Ąubler-Gmelin (SPD), eine neutrale und unparteiische Rolle einnehmen und sich nicht an Abstimmungen oder Votenempfehlungen beteiligen soll.

Auch auf das besondere Informationsinteresse der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen", die den Volksentscheid auf den Weg brachte, wies die Partei in ihrem Beschluss ausdr├╝cklich noch einmal hin.

Hintergrund der Forderungen sind die internen Gespr├Ąche zur Gesch├Ąftsordnung, die in der Kommission gef├╝hrt wurden. Die Linke bef├╝rchtet in zentralen Punkten Abweichungen zu den Vereinbarungen, die die rot-gr├╝n-rote Regierungskoalition zuvor getroffen hatte.

Die Kommission tagte Ende April zum ersten Mal. Sie soll sich in den kommenden Monaten mit der Frage besch├Ąftigen, ob ein Enteignungsgesetz verfassungsgem├Ą├č w├Ąre. Sie soll au├čerdem wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Belange beleuchten. Dem Gremium geh├Âren 13 Fachleute an, gr├Â├čtenteils Rechtswissenschaftler. Zehn davon wurden von unterschiedlichen Senatsverwaltungen nominiert, drei von der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen".