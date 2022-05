Hertha mit Boateng und Jovetic in der Startelf

Mit den Routiniers Kevin-Prince Boateng und Stevan Jovetic in der Startformation will Felix Magath doch noch den Klassenerhalt mit Hertha BSC in der Fu├čball-Bundesliga schaffen. Der 35 Jahre alte Boateng kehrt am Montagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im R├╝ckspiel der Relegation gegen den Hamburger SV nach zwei Partien wieder in die Anfangself zur├╝ck. Der 32 Jahre alte St├╝rmer Jovetic war bei den Berlinern nach l├Ąngerer Verletzung im Schlussspurt der Bundesliga-Saison nur zu Kurzeins├Ątzen gekommen.