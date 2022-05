Brand in Hochhaus in Schöneberg: Keine Verletzten

Brand in Hochhaus in Sch├Âneberg: Keine Verletzten

In einer Wohnung in einem Hochhaus im Berliner Stadtteil Sch├Âneberg ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Niemand wurde verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkr├Ąfte eintrafen, stand die Wohnung im zehnten Obergeschoss in Flammen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hat sich vorher selbst in Sicherheit gebracht und rief die Feuerwehr.