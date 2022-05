RKI: Inzidenz in Thüringen bei 125,8

RKI: Inzidenz in Th├╝ringen bei 125,8

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die Corona-Inzidenz f├╝r Th├╝ringen am Dienstagmorgen bei 125,8 gelegen. Das geht aus Zahlen des RKI-Dashboards hervor. In der Vorwoche wurde der Wert noch mit 183,8 ausgewiesen. Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 307,2.