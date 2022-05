Hertha-Präsident Gegenbauer tritt zurück: Kandidatensuche

Gegenbauer gilt als hervorragender Strippenzieher. In der ├ľffentlichkeit trat er aber auch in der j├╝ngsten Krise praktisch nicht in Erscheinung. Windhorst warf ihm Kungelei vor. ├ťber sein Konsortium pflegt Gegenbauer auch Gesch├Ąfte im Hertha-Dunstkreis ├╝ber die Olympiastadion GmbH, die nach Auskunft der Beteiligten ordnungsgem├Ą├č ausgeschrieben wurden.

Ein Nachfolger Gegenbauers muss auf einer au├čerordentlichen Mitgliederversammlung gek├╝rt werden, die erst einige Wochen nach der f├╝r Sonntag anberaumten Veranstaltung stattfinden kann. Zuletzt hatte sich der fr├╝here Ultra und heutige Unternehmer Kay Bernstein in Stellung gebracht. Windhorst hat laut eigenem Bekunden kein Interesse an dem Posten und will auch keinen Kandidaten pr├Ąsentieren. Bei der Versammlung in der Messehalle will Windhorst am Sonntag aber zu den Hertha-Mitgliedern sprechen.