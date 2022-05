"Moment gekommen": Hertha-Präsident Gegenbauer tritt zurück

Werner Gegenbauer ist als PrĂ€sident des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurĂŒckgetreten. "Hertha BSC steht auf einem guten Fundament. Aber es gibt Momente fĂŒr NeuanfĂ€nge. Und ich denke und spĂŒre, dass heute ein solcher Moment gekommen ist. Mit meinem Entschluss möchte ich einen Neuanfang fĂŒr die Zukunft von Hertha BSC einleiten", schrieb der 71-JĂ€hrige am Dienstag auf der Webseite des Vereins, einen Tag nach dem 2:0-Erfolg im Relegations-RĂŒckspiel beim Hamburger SV, mit dem das Hertha-Team doch noch den Klassenerhalt schaffte.

In Berlin wurde seit lĂ€ngerem mit einem RĂŒckzug des in der Kritik stehenden Gegenbauers vor der Mitgliederversammlung am Sonntag gerechnet. Der Unternehmer kommt mit seinem RĂŒckzug einer möglichen Abwahl zuvor. Gegenbauer fĂŒhrte Hertha seit 2008, seine Amtszeit war bis 2024 vorgesehen.