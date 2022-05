Mehrere brennende Fahrzeuge in Berlin

In Berlin sind mehrere Autos in Brand geraten. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen mitteilte, brannte am sp├Ąten Dienstagabend ein Kleintransporter in der Forckenbeckstra├če in Berlin-Charlottenburg. Wenige Stunden sp├Ąter wurde dann ein weiterer brennender Kleintransporter im Vierwaldst├Ątter Weg in Reinickendorf gemeldet. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Feuer in Reinickendorf zwei weitere Fahrzeuge besch├Ądigt.