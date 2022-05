Verdi wirft Senat Diskriminierung schwangerer Frauen vor

Die Gewerkschaft Verdi hat dem Berliner Senat vorgeworfen, schwangere Frauen im ├Âffentlichen Dienst des Landes zu diskriminieren. Nach Einsch├Ątzung der Gewerkschaft werden sie bei der Anrechnung von Besch├Ąftigungszeiten, die sich auf die H├Âhe ihrer Bezahlung auswirken, schlechter gestellt als kranke Mitarbeiter. Berlin ignoriere damit Rechtsnormen zum Schutz werdender M├╝tter, kritisierte die stellvertretende Leiterin des Verdi-Landesbezirks Berlin-Brandenburg, Andrea K├╝hnemann, am Freitag. Die Senatsfinanzverwaltung um Senator Daniel Wesener (Gr├╝ne) wies das zur├╝ck.

Das solle laut einem Rundschreiben der Finanzverwaltung f├╝r schwangere Frauen aber nicht mehr gelten, sagte K├╝hnemann. Wenn ein Arzt einer Betroffenen zum Beispiel wegen einer Risikoschwangerschaft ein Besch├Ąftigungsverbot zum Schutz des ungeborenen Kindes verordnet habe, solle dieser Zeitraum nicht auf die Anwartschaftszeiten angerechnet werden. "Das Land Berlin diskriminiert mit seiner Regelung also schwangere Frauen in einer schwierigen Lebensphase in besonders krasser Weise", warf K├╝hnemann dem Senat vor.