Hertha-Mitglieder bestimmen: Bobic zur "Fürsorgepflicht"

Wenige Tage nach dem Klassenerhalt in der Relegation steht f├╝r Hertha BSC die n├Ąchste Richtungsentscheidung an. Bei der Mitgliederversammlung heute stehen mehrere Abwahlantr├Ąge gegen das Pr├Ąsidium des Berliner Fu├čball-Bundesligisten auf der Tagesordnung. Der Unmut der Fans hatte sich nach der sportlichen Talfahrt zuletzt auf verschiedene Weise artikuliert. Pr├Ąsident Werner Gegenbauer trat bereits am Dienstag freiwillig ab.