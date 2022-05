Rund 200 Menschen aus Hochhaus in Berlin-Mitte evakuiert

Aufgrund einer defekten Feuerl├Âschleitung eines Berliner Hochhauses mussten Hunderte Bewohner in den fr├╝hen Morgenstunden ihre Wohnungen verlassen. Der Schaden ist hoch, die Menschen kamen in Notunterk├╝nfte.

Hunderte Menschen mussten wegen einer defekten Wasserleitung ihre Wohnungen in einem Berliner Hochhaus verlassen. Ein herausgebrochenes Ventil hatte am Samstagabend zu einem erheblichen Wasserschaden im elften Stock des 20-geschossigen Hochhauses in der Leipziger Stra├če gef├╝hrt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte ÔÇô zeitweise habe man von au├čen beobachten k├Ânnen, wie Wasser die Fassade des Geb├Ąudes heruntergelaufen sei.