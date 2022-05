Diskussion um Abwahlanträge: Hertha-Sitzung zieht sich

Die Diskussion und Abstimmung zu den AbwahlantrĂ€gen von allen sechs PrĂ€sidiumsmitgliedern von Hertha BSC dauert an. Bei der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Berliner Messehalle 20 gab es lang anhaltende, teils sehr emotionale Diskussionen und WortbeitrĂ€ge ĂŒber die vorgeworfenen VersĂ€umnisse der FĂŒhrungskrĂ€fte des Fußball-Bundesligisten um Interimschef Thorsten Manske. Der VizeprĂ€sident fĂŒhrt den Verein nach dem RĂŒcktritt von PrĂ€sident Werner Gegenbauer interimsweise. Über jeden der sechs AntrĂ€ge muss einzeln diskutiert und abgestimmt werden.