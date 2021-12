Bochum

Masovic bindet sich langfristig an den VfL Bochum

17.12.2021, 13:00 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den Vertrag mit Erhan Masovic vorzeitig verlängert. Wie der Club am Freitag mitteilte, wurde der bis 2023 datierte Vertrag mit dem Defensivspieler bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der Serbe kam in dieser Saison in zwölf Bundesligaspielen zum Einsatz. "Wir haben in ihm einen variabel einsetzbaren Spieler gesehen, der sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld Akzente setzen kann. Dies hat er in den bisherigen Spielzeiten beim VfL unter Beweis stellen können", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.