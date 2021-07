Fahndung nach 28-Jähriger

Frau stiehlt acht Millionen Euro von Geldtransportfirma

02.07.2021, 11:35 Uhr | AFP, t-online

Die Polizei in Bremen sucht eine 28-jährige Frau. Sie soll mehrere Millionen Euro entwendet haben. Anschließend meldete sie sich krank.

In Bremen soll eine Mitarbeiterin einer Geldtransportfirma mehrere Millionen Euro bei ihrem Arbeitgeber gestohlen haben. Wie die Ermittler erst am Freitag mitteilten, kam es bereits Mitte Mai vor dem Pfingstwochenende zu dem Diebstahl. Die Polizei startete eine öffentliche Fahndung nach der 28-jährigen Yasemin Gündogan. Eine mutmaßliche Gehilfin sei bereits ermittelt und festgenommen worden.

Die genaue Höhe des gestohlenen Betrags bezifferte die Polizei nicht, laut "Weser Kurier" sollen es acht Millionen Euro sein. Nach Angaben der Ermittler war die Tatverdächtige in dem Unternehmen im Stadtteil Walle dafür zuständig, durch Kunden bestellte Gelder zu verpacken und sie per Sicherheitstransport zustellen zu lassen. Am 21. Mai habe sie mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer entwendet und sich anschließend krank gemeldet. Wie genau die Frau das Geld in dem Container aus dem Unternehmen schleusen konnte, werde noch ermittelt, heißt es. Die betroffene Firma wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zu dem Fall äußern.

Das Tatfahrzeug: Mit diesem Van schaffte sie die mehreren Millionen Euro weg. (Quelle: Polizei Bremen)



Der Fehlbetrag sei erst am Dienstag nach dem Feiertagswochenende festgestellt und von der Firma angezeigt worden. Nach dem bisher ermittelten Tatablauf habe die Frau den Rollcontainer mit dem Geld in einen Mietwagen geladen, an dem sich kurz vor dem Gelddiebstahl in Bremen gestohlene Kennzeichen (HB-DW 143) befanden. Der Mietwagen selbst sei noch am Pfingstwochenende wieder zur Mietwagenfirma in Berlin-Spandau zurückgebracht worden. Gegen die Gehilfin sei ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Zwischenzeitlich habe es Hinweise gegeben, dass sich die 28-Jährige ins Ausland abgesetzt hatte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Wo sie sich aktuell befinde, sei aber unbekannt. Die Ermittlungen werden wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall geführt. Darauf steht laut Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.



Die Polizei sucht deshalb nun nach Hinweisen zum Aufenthaltsort von Yasemin Gündogan, zum Verbleib des Geldes, zum Tatfahrzeug oder zu den entwendeten Kennzeichen. Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Bremen unter 0421 362-3888 melden.