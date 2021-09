Bremen

Bovenschulte gibt Regierungserklärung zur Corona-Pandemie ab

16.09.2021, 02:46 Uhr | dpa

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) wird heute über den weiteren Kurs bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren. Dazu gibt er am Vormittag (11.00 Uhr) in der Bremischen Bürgerschaft eine Regierungserklärung ab. Das Parlament will anschließend auch über Corona-Nothilfen für Minijobber sowie über eine stärkere Beteiligung großer Vermögen an der Bewältigung der Corona-Folgen und des Klimawandels diskutieren.

In Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen auf 114,1 - nach 117,3 am Vortag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner infizierten sich binnen einer Woche landesweit mit dem Virus. Das kleinste Bundesland hat damit weiterhin den höchsten Wert im Bundesländervergleich. Es gab aber keinen weiteren Todesfall, so dass die Zahl der Corona-Opfer weiter bei 503 liegt.