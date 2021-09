Newsblog zur Bundestagswahl

Bremens Regierungschef zeigt sich zufrieden mit Wahlergebnis

26.09.2021, 21:15 Uhr | pb, t-online, dpa

In Bremen scheint die SPD stärkste Kraft zu werden. Das freut Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte. Er zeigt sich am Abend zufrieden mit dem Ausgang der Wahl. Alle Informationen im Newsblog.

Wie wählt Bremen? Hier durften am Sonntag rund 500.000 Menschen über die neue Machtverteilung im Bundestag entscheiden. 2017 lag die Wahlbeteiligung hier bei knapp 71 Prozent.

Die erfolgreichste Partei bei Erst- und Zweitstimmen war damals die SPD, gefolgt von der CDU, der Linkspartei und den Grünen. Bei den Zweitstimmen lag die SPD bei 26,8 Prozent, die CDU bei 25,1 Prozent.

Damit beenden wir unseren Liveblog an diesem Wahlsonntag. Wie geht es in Ihrem Wahlkreis weiter? Hier erfahren Sie die aktuellen Ergebnisse.

19.32 Uhr: Bremens Regierungschef zeigt sich zufrieden mit Wahlergebnis

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bundestagswahl gezeigt. "Die SPD hat eine gute Chance, stärkste Kraft zu werden", sagte der Bürgermeister am Sonntagabend. Dies sei ein hervorragendes Ergebnis für die Sozialdemokratie. "Wer uns das vor drei, vier Monaten prognostiziert hätte, der wäre ja für unzurechnungsfähig erklärt worden." Es sei gut, dass die SPD so gekämpft habe. "Heute Abend werden wir dafür belohnt."

Anspruch der SPD sei, den neuen Kanzler zu stellen. "Und das wird durch dieses Ergebnis ganz klar untermauert" Bovenschulte führt das erste Bündnis von SPD, Grünen und Linke in einem westdeutschen Bundesland.

In den Wahllokalen der Stadt ist die Stimmung gemischt. Eine 73-Jährige Anwohnerin aus der Innenstadt erwartet eine "Schicksalswahl". Sie meint: "Wenn wir in Berlin so eine Regierung bekommen, wie wir sie hier in Bremen haben, das wird eine Katastrophe."

Wolfgang Teuber aus Bremen. Er befürchtet einen unklaren Wahlausgang. (Quelle: Judith Tausenfreund/t-online)

Auch Wolfgang Teuber, evangelischer Kirchenvorstand in Bremen-Nordstadt, blickt unsicher auf den Wahlabend: "Meine Befürchtung ist, dass wir heute Abend das Ergebnis einer Unregierbarkeit erhalten." Seine Prognose: Möglicherweise werde Laschet gewinnen, dann aber niemand finden, der mit ihm regieren will.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) rechnet damit, dass seine Partei mit Olaf Scholz den neuen Bundeskanzler stellen wird. "Es wird schwierig, aber am Ende werden wir den Kopf vorne haben", sagte der Regierungschef des kleinsten Bundeslandes nach seiner Stimmabgabe. Er hatte am Sonntag in einer Bremer Grundschule gewählt.

Andreas Bovenschulte (SPD), Bremens Regierungschef, während seiner Stimmabgabe zur Bundestagswahl. (Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Der 56-Jährige führt das erste Bündnis von SPD, Grünen und Linke in einem westdeutschen Bundesland an. Auf die Frage, ob das Bremer Bündnis als Modell für den Bund taugen könnte, war Bovenschulte zögerlich. Es gebe die größten Überschneidungen zwischen SPD und Grünen, betonte der SPD-Politiker. "Wir könnten uns schnell verständigen."

Die Linken müssten hingegen erst ihre außenpolitischen Vorstellungen revidieren und sich klar zur Nato und zum transatlantischen Bündnis bekennen. Bovenschulte: "Dann könnte das auch mit den Linken was werden. Sonst wird das schwierig."

Bis zum Mittag haben in Bremen 27,2 Prozent der Wahlberechtigten die Wahllokale besucht – dies waren kaum mehr als am Vormittag der Bundestagswahl 2017. Damals lag der Wert bei 27,1. Allerdings hatten rund 35,1 Prozent der Wahlberechtigten dieses Jahr im Vorfeld Briefwahl beantragt.

Die Bundestagswahl hat in Bremen am Sonntag ohne besonderen Auffälligkeiten begonnen. Das teilte die Landeswahlleitung der Nachrichtenagentur dpa mit. Zur Wahlbeteiligung werden am frühen Mittag erste Ergebnisse erwartet. Viele Menschen dürften bereits gewählt haben: Schon in den vergangenen Wochen war das Interesse auch wegen Corona an der Briefwahl groß.