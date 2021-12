Mit Beute geflüchtet

Mann stiehlt Goldketten aus Juweliergeschäft

30.12.2021, 11:38 Uhr | dpa, t-online, EP

Mit mehreren Ketten ist ein Mann in Bremen aus einem Juweliergeschäft gerannt. Auf seiner Flucht hat er einige der Schmuckstücke bereits verloren. Nun warnt die Polizei mögliche Käufer vor Hehlerware.

Ein unbekannter Mann hat mehr als 15 Goldketten im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Juweliergeschäft in Bremen gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Der Mann habe das Schmuckgeschäft in der Gröpelinger Heerstraße am Mittwochnachmittag betreten und sich mehrere goldene Halsketten und Colliers aus der Auslage zeigen lassen. In einem unbemerkten Moment habe er plötzlich ein Tablett mit etwa 15 bis 20 Halsketten an sich genommen und sei aus dem Geschäft gelaufen. Dabei habe er einzelne Ketten und das Tablett verloren. Diese wurden in der Nähe des Juweliers von der Polizei gefunden.

Bremen: Polizei warnt vor möglicher Hehlerware

Die Polizei schätzt das Alter des Täters auf etwa 25 Jahre. Der Mann habe eine dünne Statur, einen schwarzen Bart und schwarze, gegelte Haare. Er habe ein weißes T-Shirt mit schwarzem Muster, eine schwarze Adidas-Jacke, eine blaue Jeans und weiße Schuhe getragen.



Die Polizei warnt davor, den Schmuck zu kaufen. Ein möglicher Käufer mache sich wegen Hehlerei selbst strafbar. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise unter der Nummer 0421 362-3888.