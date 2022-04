Bremen

Werner mit Defensiv-Stammkräften gegen St. Pauli

07.04.2022, 15:17 Uhr | dpa

Werder Bremens Trainer Ole Werner kann im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli auf einen Großteil seiner Stammkräfte in der Abwehr zählen. "Alle kommen für einen Einsatz infrage. Der eine ein bisschen kürzer, der andere ein bisschen länger. Da will ich mir ungern in die Karten schauen lassen", sagte Werner am Donnerstag über die ins Training zurückgekehrten Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Marco Friedl und Mitchell Weiser. Alle waren in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Verletzungen ausgefallen.

Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) trifft der Tabellenführer aus Bremen auf den "Kiez"-Club, der zurzeit auf dem dritten Tabellenplatz rangiert. "Es ist ein Spiel, auf das wir uns freuen und von dem wir wissen, dass es eine richtige Aufgabe wird. St. Pauli ist eine der spielstärksten Mannschaften, besonders zu Hause sehr stark", lobte Werner den Gegner.