Angriff in Bremerhavener Gymnasium: TĂ€ter hatte eine Armbrust

Die "NWZ" berichtete, dass der TÀter mehrfach mit seiner Armbrust geschossen habe. Die "Bild" veröffentlichte ein Foto, das einen in einer Wand steckenden Pfeil zeigt.

Im Internet kursiert ein Video, das zeigen soll, wie sich der mutmaßliche TĂ€ter stellt.

Polizisten nehmen in der Innenstadt von Bremerhaven einen Mann fest: Die Szene in einem auf Twitter verbreiteten Video soll den Zugriff auf den TatverdÀchtigen zeigen. (Quelle: Screenshot: Twitter)

Zu sehen ist, wie ein Mann an einer Kreuzung in der NĂ€he der Schule sitzt, neben ihm liegt offenbar eine Armbrust auf dem Boden. Nach wenigen Sekunden legt er sich auf den Bauch und verschrĂ€nkt die Arme auf dem RĂŒcken. Kurz darauf fĂ€hrt ein Polizeiwagen vor, aus dem Beamte springen und zu ihm eilen.

Die betroffene Oberstufe des Lloyd-Gymnasiums liegt an der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren rund 140 Personen im GebĂ€ude. Das sind viel weniger als normalerweise – weil am Donnerstag Abitur-NachprĂŒfungen stattfanden.

Polizisten am Tatort: Die Schule wurde weitrÀumig abgesperrt. (Quelle: News5)

Augenzeugin: VerschlĂŒsselter Amok-Alarm zwischen den Schulstunden

Die "NWZ" zitiert eine 17-jĂ€hrige SchĂŒlerin, die zum Zeitpunkt der Attacke in der Schule war. Demnach sei zwischen zwei Unterrichtsstunden eine verschlĂŒsselte Amoklauf-Warnung ĂŒber die Lautsprecher in der Schule zu hören gewesen. Sie habe das zunĂ€chst fĂŒr eine Übung gehalten. Mit mehreren anderen MĂ€dchen ging sie zur Toilette. Als sie von dort aus den TĂ€ter in voller Montur gesehen hĂ€tten, sei allen der Ernst der Lage bewusst geworden.

Bei dem TĂ€ter soll es sich laut der Augenzeugin um einen jungen Mann gehandelt haben. Die angeschossene Frau soll eine SekretĂ€rin der Schule gewesen sein. FĂŒr Eltern richtete der Magistrat der Stadt Bremerhaven ein Informationstelefon ein: 0471 590 2735.

ArmbrĂŒste sind erlaubnisfreie Schusswaffen

Der mutmaßliche TĂ€ter schweigt nach seiner Festnahme bisher. Laut Staatsanwaltschaft gab es Hausdurchsuchungen in seinem Umfeld. Noch am Donnerstag will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann erwirken – wegen versuchten Mordes. "Wir hoffen, dass es dabei bleibt und nicht noch Mord daraus wird", sagte Oberstaatsanwalt Oliver Constien.