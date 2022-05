Zur Er├Âffnung des 126. Deutschen ├ärztetags in Bremen ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) von Demonstranten beschimpft worden. Das geht aus einem Video hervor, das "Handelsblatt"-Journalist J├╝rgen Kl├Âckner am Dienstagvormittag auf Twitter ver├Âffentlicht hatte.

Lauterbach habe die Er├Âffnungsveranstaltung demnach unter Polizeischutz besucht ÔÇô mehrere Umstehende empfingen ihn mit "Hau ab"-Rufen, wie in dem Video zu h├Âren ist. Andere h├Ątten Lauterbach, der sich in der Coronavirus-Pandemie als einer der meistgefragten Experten hervorgetan hatte, um ein Selfie gebeten, so Kl├Âckner in seinem Tweet.