BVB plant Coup bei Inter Mailand

23.10.2019, 08:43 Uhr | t-online.de , vss

BVB bei der Champions League Vorrunde: Am Mittwoch spielen die Borussen ohne Kapitän Reus gegen Inter Mailand. (Quelle: imago images)

Auch ohne Kapitän Marco Reus will der BVB einen Sieg einholen. Nach dem 0:0 gegen Barcelona und dem 2:0 bei Slavia Prag führt Borussia Dortmund die Tabelle der Gruppe F vor dem punktgleichen Starsensemble aus Barcelona an. Dagegen ist Inter Mailand mit erst einem Punkt nach einem Remis gegen Prag bereits unter Zugzwang. Mit einem Sieg könnte der BVB den Vorsprung auf die Italiener auf sechs Punkte ausbauen. Bei noch zwei Heimspielen wären die Westfalen auf einem guten Kurs Richtung Achtelfinale.

Guten Morgen an diesem Mittwoch. Auch heute gibt es in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.