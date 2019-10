LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB muss ohne Kapitän Marco Reus zu Inter Mailand

22.10.2019, 14:05 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Headcoach Tobias Gerland lädt zum Tryout der 1. Mannschaft der Dortmund Giants. Das heißt, es findet ein offenes Training statt, an dem jeder, der Lust verspürt, teilnehmen darf. Stattfinden wird dieses am 2. November um 11 Uhr. Wichtig: Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mehr erfahren Sie hier.

Borussia Dortmund muss das dritte Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand am Mittwoch ohne Marco Reus bestreiten. Er leidet noch immer unter den Nachwirkungen einer Grippe. Trotz ähnlicher Beschwerden war er im vergangenen Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach zum Einsatz gekommen und hatte für den 1:0-Siegtreffer gesorgt. Nach Auskunft eines Vereinsprechers soll "Reus keine drei Partien in einer Woche bestreiten."

Mit dabei sind jedoch Jadon Sancho, der nach seiner Suspendierung in den Kader zurückkehren darf, und Roman Bürki. Der Stammkeeper hatte sich im Duell mit Gladbach eine Kapselverletzung zugezogen, war aber beim Abflug wieder dabei.

Mit den Olympischen Spielen 2032 will Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zu Frieden in der Welt und Vielfalt im Inneren leisten. Als ein "Signal gegen Rassismus und Antisemitismus und gegen das, was jetzt wieder hochkommt", möchte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Spiele verstanden wissen, um die sich die Region Rhein-Ruhr bewerben will.

Die privatwirtschaftliche Initiative "Rhein Ruhr City 2032" um Sportmanager Michael Mronz, die ihre Pläne am Montag in Berlin mit Spitzenvertretern der 14 möglichen Gastgeberkommunen präsentierte, wolle die Spiele mit neuer Bescheidenheit und der Abkehr vom Gigantismus in die Rhein-Ruhr-Region holen. Können die Olympischen Spiele somit nach Dortmund kommen? Mehr dazu hier.

Olympia-Initiative Rhein-Ruhr: Armin Laschet wirbt für Spiele in NRW. (Quelle: Fabian Sommer/dpa)



Wieder wurde ein Borussia Dortmund-Akteur für die Kopa Trophy nominiert. Und zwar Jadon Sancho. Der Kicker vom BVB hat zuletzt viele Negativ-Schlagzeilen geschrieben. Doch nun geht's wieder bergauf. Denn Sancho wurde für die Kopa Trophy nominiert. Die französische Fußball-Zeitschrift "France Football" nominiert jährlich den besten Fußballspieler der U21. Erst vergangene Woche durfte er sich über die Nominierung zum Golden Boy freuen.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Dortmund.